محمد نور يلتقي بأهل جدة في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد نور، لإحياء حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية الشهر المقبل، حيث شارك جمهوره بصورة الملصق الدعائي لحفل "فورها"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالملصق الدعائي تعليقًا قال فيه: "جاهزين، فورها هالمرة غير، في ليلة استثنائية يحييها فنانين حبيناهم وعشقنا أغانيهم، رامي جمال، محمد نور، أحمد باتشان، كريم محسن، ومهي فتوني".

تعرف على موعد حفل جدة لـ محمد نور

وأضاف:" يوم الجمعة 13اكتوبر في جدة سوبر دوم (والمفاجآت لسه ما خلصت)، يبدأ بيع التذاكر يوم السبت ٣٠ سبتمبر الساعة السابعة مساءا ً ".



وفورًا من مشاركة البوستر الدعائي للحفل إنهالت تعليقات كثيرة من قبل الجمهور وكانت من أبرز التعليقات، منتظرينك الحفلة هتولعها نار، أكيد في عظمة، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايمًا متميز من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد نور



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"،والاغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور، وتوزيع كولبكس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

تم تصوير أغنية "السهر للسهيرة" في مصر، تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء السهر والإيقاعات الراقصة.

آخر أعمال محمد نور السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد نور السينمائية فيلم الحب بتفاصيله، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وحقق الفيلم نجاحات واسعة فور نزوله.