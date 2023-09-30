انت الان تتابع خبر الإماراتي الشاذ بدر خلف يصعق الجماهير بظهور فاضح بعد توبته .. أقذر شيء فعله حتى اليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد المشهور على سناب شات، بدر خلف، للظهور من جديد في مقطع فيديو بعد إعلان توبته.

في الفيديو، ظهر بدر وهو يرقص أمام الكاميرا ويتردد "أنا أحلى واحد في الدنيا"، وقفز بسرعة وسأل "من هو أجمل واحد بالدنيا؟ أنا من هو أرجل واحد بالدنيا".

أثار بدر جدلاً واسعاً بعد إعلانه توبته واعتذاره عن ما قام به سابقاً.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المقطع، واستنكروا تصرفاته السابقة.

يُذكر أن بدر ظهر سابقاً وأعلن توبته وطلب من جمهوره أن يسامحوه على أفعاله السابقة.