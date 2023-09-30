انت الأن تتابع خبر ابنة فنان شهير تطلب الدعاء لوالدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلبت ابنة الفنان المصري القدير محمد فريد الدعاء لوالدها ، بعدما تم الإعلان عن دخوله العناية المركزة منذ ثلاثة أيام ، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت ناهد فريد على فيس بوك: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل".



وأضافت عبر صفختها: "اللهم لّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".



من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.