نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بدير يتعاقد على مسلسل "ألف ليلة وليلة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد بدير، على المشاركة في العمل ومن المفترض أن يبدأ خلال الفترة القادمة تصوير مشاهده.

والمسلسل من المقرر عرضه في سباق رمضان 2024، يواصل النجم ياسر جلال التصوير في الفترة الحالية.



أحدث أعمال أحمد بدير

ومن ناحية اخري، تعاقد أحمد بدير مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، إخراج خالد مرعي، ويُعرض العمل على منصة شاهد، وقد حقق الجزء الأول من العمل نجاحًا كبيرًا وقت أحمد بدير

اخر اعمال أحمد بدير

ويذكر ان اخر اعمال أحمد بدير هو مشاركته في موسم رمضان 2023 في أكثر من عمل، منهم الجزء الثالث من مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وستهم بطولة روجينا تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، عُرض لـ بدير مؤخرًا فيلم تاج، بطولة تامر حسني، إخراج سارة وفيق وشارك فيه كل من دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازي.

أعمال أحمد بدير

قدم بدير العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات والتي تزيد في مجملها على 220 عملًا على سبيل المثال لا الحصر، منها: "إسكندرية ليه والاعتراف الأخير والحب الذي كان والكرنك وحمام الملاطيلي وشفيقة ومتولي وعودة الابن الضال وبطل من ورق واللسان المر والمارد وأيام الشقاوة وأحلام الفتى الطائر وزينب والعرش والإرهاب والكباب والدنيا على جناح يمامة وزيزينيا وسوق الخضار والصبر في الملاحات والطائرة المفقودة والطوق والأسورة والمدمن"، ومن مسرحياته: "بكالوريوس في حكم الشعوب وبنسيون الأحلام والصعايدة وصلوا وع الرصيف وعسل وسكر وريا وسكينة وغيبوبة والدور الرابع شقة 9 وتكسب يا خيشة وتيجي تصيده وجوز ولوز وكرنب زبادي ودستور يا أسيادنا وعيلة 10 نجوم ومرسي عاوز كرسي وشيء في صبري".

نشأت أحمد بدير

ولد أحمد بدير في 20 يونيو عام 1945، في محافظة قنا بالقاهرة، حصل على الثانوية العامة عام 1966، وبعد أربعة سنوات حصل على الإجازة الجامعية في الآداب من جامعة القاهرة عام 1970.