تامر حسني يتربع على عرش"يوتيوب" بأغنية "هرمون السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "هرمون السعادة" لنجم الجيل تامر حسني نحو 33 مليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وذلك بعد مرور ثلاث أشهر على طرحها، وهذا يعد نجاحاً كبيراً حيث أن الأغنية قد طُرحت منذ شهرين فقط.

ونالت أغنية "هرمون السعادة" نجاحاً كبيراً، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وتفاعلهم معها سواء في تشغيل الأغنية في مناسباتهم الخاصة أم من خلال نشرهم الأغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعد أغنية "هرمون السعادة" هي أولي أغنيات البوم تامر حسني الجديد الذي يحمل نفس الاسم وهو "هرمون السعادة"، وقد طرحت الأغنية أيضاً في فيلم "تاج" الذي نافس به تامر حسني في سباق أفلام عيد الأضحى الماضي.

وأغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.

وتقول كلمات أغنية "هرمون السعادة"

مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة

تكريم تامر حسني من مهرجان القاهرة للدراما

وحرصت إدارة مهرجان الدراما بمدينة العلمين على تكريم نجم الجيل تامر حسني، فيما ألقى تامر حسني كلمته معبرًا عن شكره وامتنانه لادارة المهرجان.

وأشار إلى أنه يعتاد الوقوف على جميع مسارح العالم والتكريم منها لكن هناك طعم خاص لمسرح مصر كونها أم الدنيا من مهرجان عريق بحجم مهرجان الدراما بمدينة العلمين، واختمم حديثه أن 60 عام من الدراما حالفه فيهم الحظ للمشاركة بمسلسل آدم نظرًا لتقديمه أعمال سينمائية بشكل أكثر.

ما هي آخر أعمال تامر حسني ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد نجح نجم الجيل تامر حسني في الحفاظ على صدارة يوتيوب واحتلال التريند بكليب "حوا" وحقق نسب مشاهدة عالية نحو 11 مليون مشاهدة، وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور.

وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني