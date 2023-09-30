أحمد خالد صالح يستعد للمشاركة في فيلم "فرقة الموت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أحمد عز الاستعدادت اللازمة، لفيلم “فرقة الموت” حيث تعاقد أحمد خالد صالح تعاقد على المشاركة في العمل، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة القادمة.

أحدث أعمال أحمد خالد صالح

ومن ناحية أخرى، يُعرض لأحمد خالد صالح في الفترة الحالية بدور العرض السينمائي، فيلم وش في وش، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمود الليثي، ودنيا سامي، ويشارك بالعمل عدد من ضيوف الشرف، منهم لطفي لبيب وخالد الصاوي ومصطفى غريب، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

كما تعاقد صالح مؤخرًا على المشاركة في فيلم سارة وعلي، بطولة منة شلبي وأحمد داود، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن المفترض أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الحالي، ويشارك منة شلبي بطولة فيلم سارة وعلي، أحمد داود، ومن المقرر بدء التصوير قريبًا، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب، ويسجل فيلم سارة وعلي، التعاون الثاني بين أحمد داود ومنة شلبي في السينما بعد فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن للمخرج يسري نصر الله

اخر اعمال أحمد خالد صالح

ويذكر ان اخر اعمال أحمد خالد صالح هو مشاركته في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، مها نصار، وكذلك مسلسل الصندوق، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، وكان من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، علي قاسم، كريم سرور وآخرين.

كما شارك في فيلم 19 ب بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، ناهد السباعي، مجدي عطوان، ماهر خميس، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الله، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي، ويضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران.