علا غانم تناشد الدولة: قوانين المرأة بها ثغرات مرعبة ومحتاجين دعم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة علا غانم، عن قوانين المرأة، حيث ناشدت الدولة بسد الثغرات الموجودة في قوانين المرأة، ووضع حد للمماطلة في تطبيق القرارات الجديدة.

تصريحات علا غانم

وقالت علا غانم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "أهم ما في الموضوع إني عايشة في دولة قانون، يمكن تطبيقه ياخد وقت والوقت يعصرني، لكن مطمئنة إن في الآخر كل حقوقي هترجعلي"، علقت على النزاعات القانونية التي لا تزال قائمة بينها وبين زوجها السابق بقولها: "لا يوجد حاجة اسمها استسلام، وأي حد عمل غلطة بلدي هتاخد حقي منه، والدولة لها حق من اللي يغلط".

وأضاف: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره إن مفيش قضية تقعد أكثر من سنة في المحاكم، وأقول له أنا فخورة جدا بإني مصرية وسعيدة بهذا القرار.. ما زال في إمكانية يلفوا حول القوانين الجديدة، والقضية ممكن تقعد سنة في النيابة، و6 شهور في التحقيقات، وينتهي بنا الأمر بإننا نفضل في المحاكم سنتين أو ثلاثة.. أرجو إنه ينظر لنا بعين الاهتمام، قوانين المرأة فيها ثغرات مرعبة، ومحتاجين دعم الدولة علشان نحس إننا عايشين في دولة قانون".

أحدث أعمال علا غانم

ومن ناحية اخري، يعرض لعلا غانم في دور العرض السينمائي أحدث أفلامها "أولاد حريم كريم"، بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.



أزمة علا غانم وإبتعادها عن الفن

تصدر إسم علا غانم التريند في الأشهر الماضية بسبب خلافها مع زوجها السابق وتعرضها للعنف مما أدى إلى دخولها المستشفى، ومنذ عدة سنوات صرحت أنها ستبتعد عن الفن وتتجه لأمريكا لتكون بجانب بناتها، إلى أن قررت العوده إلى مصر مرة أخرى ورجوعها للتمثيل بفيلم "حريم كريم وأبنائه".



علا غانم تسترجع الذكريات

ويذكر أن نشرت الفنانة علا غانم صورة تجمعها بكلًا من داليا البحيري ومصطفى قمر والفنانة بسمة وذلك من كواليس فيلم حريم كريم الجزء الثاني، وعلقت على الصورة قائلة بما معناه "العودو إلى العصابة بعد 20 عامًا، أسترجع الكثير من الذكريات ولا أتحمل الإنتظار ليراه الجميع، أحبكم جميعًا"، وتفاعل الجمهور مع الصوره وعبروا عن حماسهم للجزء الثاني من خلال بعض التعليقات مثل "هيكون أجمد من الأول".