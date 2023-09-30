بشري: أدير شركة الإنتاج الخاصة بنجيب ساويرس

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت بشري عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة، والتي تقام في الفترة من 13 لـ 20 أكتوبر المقبل، وقالت: مهرجان الجونة غير مرتبط بترخيص مثل مهرجان القاهرة التابع لهيئة معينة، ودوري هذه الدورة هو مؤسس مشارك لأن المهرجان ده بيتي، لكن أنا واخدة إجازة من دوري التنفيذي، والسنة دي أنا ضيفة بس.

تصريحات الفنانة بشري

واستكملت: عمرو منسي هو اللي ماسك المسؤولية والسيدة ماريان خوري مسؤولة عن البرنامج الفني إلى جانب انتشال التميمي، مع اللجنة الاستشارية، وكنت متوقعة تأجيل الدورة الماضية بسبب عدد من الظروف الذي مر بها المهرجان، وسعدت جدًا بعودته مرة أخرى، ومازلت أعمل مع نفس الأسرة كمديرة لشركة الإنتاج السينمائي للمهندس نجيب ساويرس.

استقالة بشري من منصب رئيس عمليات المهرجان

وكانت قد أعلنت بشرى استقالتها العام الماضي من منصب رئيس عمليات المهرجان عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وكتبت: فى ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير، ويعيد النظر فى رحلته ويبحث عن شيئًا جديدًا وتحدى مختلف، لذلك قررت أن أنهى رحلتى مع مهرجان الجونة بعد أكثر من حوالى 7 سنوات.. وبانتهاء فترة انتدابى أكتفي بالفترة التى قضيتها فى تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام فى التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائى والسياحى الضخم، الذى بالفعل قد كُلل بنجاح كبير وكان سببًا فى توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما فى مصر والعالم كله.

أحدث أعمال بشري

ويذكر ان بشرى قد شكرت مؤخرًا أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيًا، والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، تقوم بشرى حاليًا بالإشراف العام على الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.