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مدحت صالح يتألق في "الأساتذة 2" على مسرح النافورة.. ومشاركة مميزة من مواهب الأوبرا (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يتألق في "الأساتذة 2" على مسرح النافورة.. ومشاركة مميزة من مواهب الأوبرا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الأمسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى "الأساتذة" المقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

حفل مدحت صالح 

 

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيرى ضخم استلهم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مختارات من الأعمال البارزة التى رسمت أجزاء من ملامح الغناء والموسيقى فى زمن الفن الجميل وابدعها كبار الملحنين بعد إعادة صياغتها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها يا أهل المحبة، بينى وبينك ايه، غالى عليا، مرسال الهوى، عيون القلب  ، انت عمرى، بعيد عنك، امل حياتى، فكرونى ومن أعماله الخاصه آسف على الاحلام،واعاد توزيعهم قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، موسيقى أهواك  - ألف ليلة واعاد توزيعهما الموسيقار محمد عويضة، هذا إلى جانب عدد من الاعمال الاخرى منها يا جميل يا اللى هنا، عشانك يا قمر، يا واحشنى رد عليا، تخونوه، زى ما هى حبها اضافة إلى حبيبي يا عاشق والنور مكانه فى القلوب وصاحبهما على الة البيانو الموسيقار خالد حماد.

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أبرز مشاهد حفل مدحت صالح 

 

وكان من أبرز مشاهد الحفل إعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا على اتاحة الفرصة للعديد من المميزين للمشاركة فى الحفلات المقبلة من سلسلة الاساتذة، واستضاف الطفلين لوجين ومهدى من مركز تنمية المواهب ليقدما اغنيتى تمر حنة ويا صلاة الزين وينالا تهنئة خاصة من رئيس الاوبرا وجميع الحضور بعد نجاحهما فى جذب الانظار والحصول على الاعجاب بصوتين يبشران بمستقبل واعد لفن الطرب العربى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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