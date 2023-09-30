نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يعيش حالة من النشاط الفني..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد رضوان حالة من الانتعاشة الفنية سواء بالدراما أو السينما حاليًا، فأصبح اسمه يلمع بقوة في الوسط الفني وهو ما أهله ليكون من الأسماء المطلوبة بقوة للمشاركة في الأعمال نظرًا لبراعته في إتقان الأدوار.

من هم أبطال مسلسل “العودة”؟

ويشارك محمد رضوان حاليًا في بطولة مسلسل "العودة" الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض قريبًا والعمل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

“على باب العمارة”



وتم الانتهاء من تصوير مسلسل “على باب العمارة”، وبدأت منصة شاهد لعرض الاعلان الترويجي للعمل ليتم عرضه في شهر أكتوبر المقبل، والعمل بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

من هم فريق عمل "عادل مش عادل"؟



يواصل محمد رضوان هذه الأيام تصوير عملين بالسينما أولهما فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، والفيلم يشارك في بطولته دينا وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

فيلم "الاسكندراني"

أما عن فيلم "الاسكندراني" فهو يواصل التصوير مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ما هي آخر أعمال محمد رضوان؟

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد رضوان مؤخرًا، في ثلاثة أعمال درامية، ضمن مسلسلات رمضان 2023، وقد تألق في مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، ودارت أحداثه حول شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر، ويُطلق عليه بابا المجال، بسبب تفوقه ومهارته في مجال عمله، بالإضافة لمسلسل وعود سخية بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين.