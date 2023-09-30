متابع يثير غضب الفنانة الإماراتية "أحلام" بعد تعليقه بكلام جارح لترد عليه الاخرى بهذه الطريقة!

الرياض - محمد الاطلسي - انفعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على متابع انتقد اهتمامها بالأمور السياسية بدلًا من التركيز على أعمالها الفنية، وسط الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والذي راح ضحيته الآلاف.ووصف المستخدم الذي يحمل اسم YACINE حساب أحلام بـ"الممل"، قائلًا: "صارت حساباتك مملة.. إحنا عم نتابع حساب فنانة مووو سياسة.. عم ننتظر زخم فني منتظر".

من جهتها، ردت أحلام قائلة: "الناس قلبها موجعها على الأحداث وأنت تبي أعمال فنية؟!.. الغي متابعتي حبيبي ليش رابط رأسك من دون وجع الغالي، تابع اللي عندهم أعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك".

زلزال المغرب

ورد المستخدم على أحلام، قائلاً: "فيك تحكي بطريقة ألطف واعقل!".

وتابع في تغريدته: "ثانيا، و لا حد جاب سيرة زلزال المغرب أنت حساباتك من قبل صارت طقس وسياسة .. ثالثا: زلزال بلوه من عند ربنا الناس قدمت مساعدات لي تقدر عليه زلزال سوريا كان أكثر منو بكثير وطلعت في سعودي أيدول ودافعنا عنك وعلى أصالة.. كفاية حجج بقى".