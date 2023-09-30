الفتاة القوية متحملة الصعاب.. مالا تعرفه عن شريفة ماهر في يوم ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم الفنانة شريفة ماهر بيوم ميلادها، حيث تبلغ من العمر 91 عامًا، وقد اشتهرت بأدوار الفتاة القوية، وأزمتها مع جحود أبناءها، لذا يرصد “دوت الخليج الفني”، في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

النشأة



لم يكن اسم شريفة هو الحقيقي، فكان اسمها هدى ماهر الكفراوي، ولدت بحي حلوان، وتخرجت من المدارس الفرنسية، وخلال دراستها أحبت التمثيل وتحديدًا بعد مقابلتها الأولى للفنان محمد عبدالوهاب.

بداية المشوار الفني لشريفة ماهر

بدأت شريفة مشوارها الفني في الإذاعة، حيث سجلت أغنية للملحن أحمد عبد القادر، وبعد ذلك بدأت العمل كإضافات في عدد من الأفلام، حتى التقت بعبد الوهاب مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت مختلفة، حيث آمنت أكثر بموهبتها حتى وقعته على عقد لمدة 3 سنوات. بعد سنوات، غيرت اسمها من هدى إلى شريفة، لتبدأ ببطء في دخول عالم الشهرة والتمثيل.



سبب حبها للفن



برعت في تقديم الأغاني وأحبت التمثيل منذ وجودها بالمدرسة الفرنسية، وكان السبب الأساسي في ارتباطها به مشاهدتها للفنان الأمريكي كلارك جيبل والتي أعجبت به بشدة لدرجة أنها ذهبت مع والدتها للبحث عنه في جميع استوديوهات القاهرة، ثم الثانية الفنية. توقف في حياتها كان لقاء بالصدفة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي أخبرها أن لديها مستقبل فني باهر.



اكتشاف شريفة ماهر في الغناء



وذكرت شريفة ماهر في أكثر من حوار أن عبد الوهاب ساعدها كثيرًا خلال مشوارها الفني، حيث قالت إنه في عيد ميلاد أحد المخرجين الكبار وكان بحضور عبد الوهاب، طلبت منه أن يسمح لها بالغناء، فكان جوابه "والنبي بلاش هزار يا شريفة"، ولكنها أقنعته وغنت "غلبت أصالح" لينبهر بها عبد الوهاب، ثم قام بعد ذلك بإسناد دور بطولة لها في فيلم غنائي من إنتاجه أمام المطرب سعد عبدالوهاب، فضلا عن غنائها أربع أغنيات من تلحين عبدالوهاب نفسه.



شاركت الفنانة شريفة ماهر في أكثر من 40 فيلم أمام كبار نجوم العصر الذهبي للسينما، من بينهم: إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.



أبرز افلامها



ومن أبرز افلامها: "رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، عذراء وثلاثة رجال، كلمة السر، بئر الأوهام، الفرن، جفت الدموع، وكرامة زوجتى، قصر الشوق، فارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية، شاطئ الحب، لن أعترف، أعز الحبايب، الفانوس السحرى، وصخرة الحب، المتهم، إزاى أنساك، إسماعيل يس فى البوليس، ادينى عقلك، بلد المحبوب، وأسرار الناس، أنا بنت مين " وغيرهم.

جحود أبناؤها وحياتها الشخصية



تزوجت شريفة ماهر وانجبت ابنها الممثل طارق عبد الواحد الذي أنتجت من أجله سهرة تلفزيونية حتى تتيح له العمل في المجال الفن، وأبناءها الآخرين هم شريف، رمزي، ناهد، وعانت من الجحود الأبناء مؤخرًا، بعد طعمهم في ثروتها وطردهم لها، حسب تصريحاتها في برامج تلفزيونية ومواقع صحفية.

وقالت الفنانة شريفة ماهر، إنها تعرضت للضرب على يد أبنائها بسبب الميراث، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر في ذراعها بسبب الاعتداء بالضرب عليها.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، أن نجلها شريف هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها وأمسك يدها كي تمضي على أوراق هي لا تعلم عنها شيء بسبب ضعف نظرها.

وقالت شريفة، أن ابنتها الكبرى سرقت أموالها، بحجه زوجي الحالي، مشيرة أنه كانت حامل وخافت أن تتسبب في إجهاض ابنها.