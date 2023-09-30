نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في روسيا.. أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد "تلج أحمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد السقا، مؤخرًا عن بدء تصوير فيلم "تلج أحمر"، وقال منتج الفيلم في تصريحات صحفية له أن بداية التصوير ستكون في روسيا والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن، ويجسد السقا شخصية طيار مدني اسمه طارق.



من هم أبطال فيلم “تلج أحمر”؟

من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

جولة أخيرة

أعلن السقا أنه يعمل حاليًا على تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهد العمل الذي انطلق الشهر الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.

من هم أبطال مسلسل “جولة أخيرة”؟



مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي، وضيفة الشرف حنان مطاوع.



ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال