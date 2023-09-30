نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. العدل جروب في تفاوض مع يحيى الفخراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتفاوض شركة العدل جروب مع الفنان القدير يحيى الفخراني على تقديم عمل درامي جديد يسابق به في موسم رمضان المقبل 2024.

تعاون يحيى الفخراني مع عبد الرحيم كمال

كشف الفخراني عن تحضيره عن مسلسله جديد، مع الكاتب عبد الرحيم كمال، من المقرر أن يعرض في رمضان 2024 حسب قوله، حيث أكد الفخراني أنه ينتظر انتهاء عبد الرحيم كمال من كتابة مسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ليبدأ بعدها في كتابة مسلسل الفخرانى.



يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما



أعرب الفنان يحيى الفخراني، عن سعادته الشديدة بحفل مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، المقام في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: “زميلاتي وزملائي الأعزاء على إيدكم ولد المهرجان في العام الماضي، ونحتفل في هذه النسخة على مرور 60 عاما في الدراما في المصر والوطن العربي، مصر رائدة دائمًا في كل المجالات الفنية، والفنان المصري صاحب الحضور المتألق في كل الفعاليات”.



يحيى الفخراني يشكر لنقابة المهن الموسيقية



ووجه الفنان يحيى الفخراني الشكر لنقابة المهن الموسيقية، حيث قال: أشكر نقابتنا النشيطة بقيادة أشرف زكي، وشركة pod ورئيسها عمرو الفقي، على هذا المجهود الكبير، التي نكرم فيها بعض الرواد العظام، الذين حضروا بالفن رغم رحيلهم، يسعدني أن أعلن الآن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما نسخة العلمين.

ما هي آخر أعمال يحيى الفخراني؟



يذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل "نجيب زاهي زركش"، والذي عرض في رمضان 2021، وشاركه بطولته الفنانة أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل كان من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.



قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل حول الثري الوحيد «نجيب»، الذي يكتشف أنه لديه ابن من سيدة كانت تعيش برفقته مدة 25 عاما، حيث تكشف له عن هذا السر بعد زواجهما الذي لم يستمر أكثر من ليلة واحدة لترحل بعد ذلك، ويخوض «نجيب» رحلة البحث عن ابنه.