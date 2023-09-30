نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة أحمد نجل الفنان سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد سامي العدل، وفاة شقيقة أحمد، ورحيله عن الحياة اليوم، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب خالد سامي العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له".

نبذة عن أحمد سامي العدل:

عمل أحمد سامي العدل ممثلًا ومخرجًا، ومساعد مخرج، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" ومساعد مخرج في "الحساب يجمع".



وكشفت المنتجة إسراء العدل، عن سبب وفاة أحمد نجل خالها الفنان الراحل سامي العدل، حيث قالت في تصريحات صحفية إن أحمد سامي العدل كان يعاني من تجلطات على الرئة، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يكون أصيب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحةً أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات.

ما هي آخر أعمال الفنان سامي العدل؟

وعلى جانب آخر، كانت آخر الأعمال الفنية للفنان سامي العدل قبل رحيله مسلسل حارة اليهود، ومسلسل بين السريات، والذي تم عرضهما في الموسم الرمضاني 2015.