يوسف منصور: مبعرفش أمثل واقنعت أحمد رمزي بالعودة للتمثيل بعد اعتزال عشرين عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان يوسف منصور، ضيفًا على برنامج " بالخط العريض " مع الاعلامية إيمان أبوطالب المذاع على شاشة الحياة الفضائية، وتحدث عن دخوله التمثيل وأبرز أعماله الفنية وسبب اقناعه للفنان أحمد رمزى للعودة إلى التمثيل وعلاقته بالفنانة نيللي.

ما هي أبرز أدوار الفنان يوسف منصور؟

قال الفنان يوسف منصور: "أول فيلم قمت بتمثيله كان دوري فيه أخرس وهو فيلم العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية حيث كنت أعيش في أمريكا منذ طفولتي وحتى سن 34 عامًا".

كيف رشح يوسف منصور للتمثيل ؟

وكشف يوسف منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "ليس عندي موهبة التمثيل" ودخلت الفن بالصدفة من خلال المخرج إبراهيم عفيفي حيث التقيت به على المقهى وتعرفنا على بعض ورشحنى لأداء دور صغير في فيلم العجوز والبلطجي.

كيف أقنع يوسف منصور الفنان أحمد رمزي بالعودة إلى التمثيل بعد الاعتزال سنوات؟

وأضاف منصور: "أقنعت أحمد رمزي بتمثيل فيلم قط الصحراء بعد اعتزاله التمثيل مدة استمرت 20 عامًا، وكنت أخشي توجيه رمزي في أول أيام التصوير إلا أنني فوجئت به يقول لي "خدامك".

رسالة يوسف منصور للفنانة نيللي

أسرار وكواليس ومفاجآت أخرى كشفها الفنان يوسف منصور خلال اللقاء متحدثًا عن علاقته الخاصة بالفنانة نيللي موجهًا رسالة لها قائلًا:" ربنا يخليها ويحافظ عليها".

يوسف منصور يكشف عن مفاجآت

كما كشف يوسف منصور خلال اللقاء لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة إنجي عبدالله موضحًا أسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض.

وفي مفاجأة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء أنه دخل مجال الفن وهو لا يمتلك موهبة التمثيل، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بنفس المشاهد.

أبرز خلافات يوسف منصور مع المخرجين

كما كشف خلال اللقاء كيفية إقناعه للفنان أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء، مؤكدًا وجود خلافات كبيرة بينه وبين مخرج فيلمي قبضة الهلالي، والبلدوزر، وفوجيء على شاشة السينما بأشياء غير التي تم تصويرها.

موعد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.