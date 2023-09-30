نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل موعد صلاة الجنازة على أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد، سامي العدل عن موعد جنازة شقيقه أحمد العدل، والذى توفي صباح اليوم السبت، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الجنازة في مسجد الفاروق بعد صلاة العصر في المعادي".

تفاصيل خبر وفاة أحمد سامي العدل

وكانت رشا سامي العدل، قد أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

نبذة عن أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

