خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك" على مسرح مركز الإبداع الفني

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح المخرج خالد جلال، المشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى "بعيد عنك"، من إنتاج مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمس الجمعة، على مسرح المركز.

مواعيد عرض مسرحية بعيد عنك

العرض المسرحي "بعيد عنك" تأليف وإخراج: محمد عبدالستار، ومستمر لمدة 15 ليلة عرض، ويقدم يوميا في الساعة السابعة والنصف مساءً عدا يوم الأربعاء، وهو مستوحاه من " ليلة ساهرة من ليالى الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني.

صناع عرض مسرحية بعيد عنك

موسيقى: مها عمران، سينوغرافيا: محمد عبد الستار، مخرج مساعد: عبده فضل، مخرج منفذ: أحمد الشاذلى، مساعدا الديكور: مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، البطولة للفنانين "هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أحمد الشاذلي، أمجد الحجار، وليد عبدالغني، عبدالعزيز حسين".

المخرج خالد جلال يحتفل مع أسرة العرض المسرحي طيب وأمير

من ناحية أخرى شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "طيب وأمير"، واحتفال أسرة العرض بتخطى المليون الأولى لإيراد المسرحية، على مسرح ميامى.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بنجاح العرض وتحقيق إيرادات عالية، مؤكدًا أن العرض وصل إلى المليون فى ليلة العرض الـ55، وكانت الليلة الـ 70 للعرض بلغ الإيراد فيها مليون ومائتي ألف جنيه، متمنيا لأسرة المسرحية ولكل مسارح الدولة المزيد من العروض الجيدة الهادفة التى تحقق نجاحا جماهيريا ونقديا وأعلى إيرادات ممكنة.