نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تطرب جمهور الكويت بـ ٢٧ أغنية في ليلتها الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت المطربة أنغام، مهرجان ليلة عمر بحفل مميز أقيم مساء الجمعة، في مركز الشيخ جابر الثقافي وسط حضور جماهيري حاشد استمتع معها على مدار 3 ساعات، قدمت خلالهم ما يقارب الـ27 أغنية تنقلت بين قديمها وجديدها وغنت باللهجة المصرية والخليجية التي برعت فيها.

ما الأغاني التي قدمتها أنغام في حفلها بالكويت؟

ورافق أنغام بالحفل، فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، تنقلت برشاقة بين العديد من الأغنيات من بينها:" بحبك وحشتيني وحالة خاصة ولا تهجى وهو نفس الشوق ولوحة باهتة واساميك الكتيرة وأبطي علي ومتيم في الهوا قلبي ونجوم الليل وعشان أراضيك" وغيرهم الكثير.

ظهور نجل أنغام في حفلها الأخير

وكانت اللقطة الأبرز خلال الحفل صعود نجلها عبدالرحمن للمسرح، حيث داعبت أنغام الجمهور وأشارت إلى أن نجلها سوف يحصل على الجنسية الكويتية بعد شهرين عندما يتم 18 عامًا، وقالت للجمهور " اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبدالرحمن ".

الجمهور يتفاعل مع أنغام

ولفتت أنغام، الأنظار بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل، وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء في مناسبات عدة.

اختيار أنغام في ليلة العمر

ومن جانبه، أكد رئيس ليلة عمر أن اختيار النجمة أنغام لافتتاح المهرجان لم يأت من فراغ وإنما لشعبيتها وتاريخها وحضورها المؤثر في المشهد الفني العربي مؤكدًا أن المهرجان يزخر بالعديد من الحفلات المميزة التي تضم نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وثمنت "أنغام" تعاونها مع ليلة عمر وأعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي ولتصديها لاحياء حفلين على مدار يومين مؤكدة تنوع اختياراتها لإرضاء جميع الأذواق.