نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور صناع الأغنية.. دياب يحتفل بـ "هروني بوس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل أمس الفنان دياب، بإطلاق أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "هروني بوس"، وذلك بحضور الملحن محمد يحيي والشاعر محمد النجار والمنتج المنفذ للأغنية رامز سليمان، والمنتجة آلاء لاشين، والمنتج والفنان هيثم زيدان شقيق المنتجة آلاء لاشين، وذلك بعد إطلاق الأغنية وردود أفعالها الواسعة على جميع المنصات وحضر الإحتفالية عدد كبير من الصحفيين والمراسلين.

تفاصيل أغنية “عيشلك يومين”

وكانت آخر أعمال الشركة المنتجة أغنية "عيشلك يومين "للمطرب كريم أبو زيد كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ومنتج منفذ رامز سليمان.

ما هي آخر أعمال دياب؟



وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرًا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش"، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما شارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.