نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين علي تكشف حقيقة وضع ختم إسرائيل على جواز سفرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المطربة ياسمين علي، إنها ترغب في الغناء بالأوبرا المصرية، لكن الفرصة لم تأت حتى هذه اللحظة مع تغيير الإدارات.

ياسمين علي تكشف عن أهم الجوائز التي حصلت عليها في حياتها

وأكدت المطربة ياسمين علي، خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أن الجائزة التي حصلت عليها في رام الله أفضل وأهم الجوائز التي حصلت عليها في مسيرتها، لافتة إلى أنها رغبت في زيارة فلسطين برغم الصعوبات التي كانت تعوق الرحلة، معلقة: "باسبوري متختمش بالختم الإسرائيلي".

وتابعت المطربة ياسمين علي: "والدتي سافرت معايا رحلة فلسطين مع الفرقة كاملة، ويوم الوصول كان هو يوم الغناء لأننا تأخرنا في الرحلة، ومجرد دخول فلسطين حسينا بهدوء وسلام أكثر من رائع، وكان استقبال رائع من القائمين على المهرجان والمنظمين".

ياسمين علي تكشف سر إرتدائها باروكة شعر لمدة سنة

كما كشفت المطربة ياسمين علي، عن قصة إرتداء باروكة لمدة عام بعد تساقط شعرها بسبب مشاركتها في عدة أعمال فنية وقالت ياسمين على أن والديها لهما دور كبير في حياتها.

وقالت ياسمين علي، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إنها استعانت بارتداء باروكة لشعرها لمدة سنة بسبب تعرض شعرها للسقوط لدرجة أنه خف كثيرًا، موضحة أن سببه يعود لكثرة مشاركتها في الأعمال الفنية.