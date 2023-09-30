نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني صالح يجمع محمد رياض وسهر الصايغ ورياض الخولي في "قلع الحجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المخرج الكبير حسني لصالح لبدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “قلع الحجر”، والذي يعيده للسباق الرمضاني حيث كانت آخر أعماله في رمضان مسلسل الوسواس عام ٢٠١٥، وقدم أيضا مجموعة من الأعمال التي تم عرضها خارج الموسم الرمضاني.

ما هي تفاصيل مسلسل “قلع الحجر”؟



المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة وهو من تأليف أحمد وفدي وهو احد مواطني مدينة قمولة والعمل عن قصة واحداث واقعية حدثت بالفعل في هذه المنطقة.

من هم فريق عمل مسلسل “قلع الحجر”؟



والمسلسل من إنتاج شركتي النمور والهرم ويلعب بطولته كل من محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي واحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوى وآية عبد الرحمن الابنودى وسماح السعيد وياسمين علي وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد ووجه جديد سيكون مفاجأة طبقًا لتصريحات حسني صالح هو كريم زين.