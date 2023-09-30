جورج وسوف يطرح أغنية "نجم عالي" بتوقيع الملحن محمد يحيى

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أحمد جودة - القاهرة - جورج وسوف يتعاون للمرة الثانية مع الملحن محمد يحيي في أغنية "نجم عالي"

طرح سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت.

وتعد الأغنية الثانية التي يتعاون فيها الملحن محمد يحيى مع جورج وسوف بعد نجاح أغنية "صاحي الليل" التي طرحت منذ 3 سنوات وتصدرت وقتها التريند.

نبذة عن الملحن محمد يحيي



يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائي مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقي وإليسا وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.



جورج وسوف في انطلاقة فنية قوية

وعلى صعيد آخر، يستعد جورج وسوف لإحياء ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولة غنائية تنطلق الشهر المقبل.



وتتضمن حفلا في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر المقبل، وحفل في دیترویت بتاريخ 4 نوفمبر، وحفل في نيوجيرسي بتاريخ 5 نوفمبر.



كما أحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

ما هي آخر أعمال جورج وسوف؟





كما طرح جورج وسوف مؤخراً أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثي فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب.