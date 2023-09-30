نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. احتفالية "يوم في القاهرة" الذكرى الثالثة على تأسيس مبادرة سيرة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، احتفالية "يوم في القاهرة"، والتي تنظمها مبادرة سيرة القاهرة بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسها، وذلك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

احتفالية يوم في القاهرة

تشتمل الاحتفالية على العديد من الفقرات الثقافية والفنية والتراثية؛ حيث سيتم عرض فيلم قصير عن القاهرة وآخر عن إنجازات المبادرة خلال العام الماضي، وندوة للتوعية بتاريخ المدينة وتراثها، وكذلك معرض "تمائم موتيفات من القاهرة" يضم منتجات فنية مستلهمة من تراث المدينة، وتختتم الفقرات بعرض حكي وغناء من التراث.

تأتي الاحتفالية في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلًا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، والتوعية بتاريخ وتراث مدينة القاهرة.

نبذة عن مبادرة سيرة القاهرة

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة هي مبادرة معنيّة بتاريخ وتراث مدينة القاهرة تأسست في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وتعمل على التوعية بتراث المدينة من خلال أنشطة متعددة، فقد نظمت العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل لشرح تاريخ القاهرة، كما أطلقت برنامج وثائقيات تحت عنوان "من دروبها العامرة" يتناول تاريخ أحياء ودروب المدينة التاريخية من خلال عدة حلقات على اليوتيوب، وكذلك فعاليات "تمشية الأحد التراثية" للتجول في المدينة وتوثيق أحيائها ودروبها القديمة من خلال تصوير العناصر التراثية بشكل فوتوغرافي.