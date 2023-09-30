نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين علي تكشف سر ارتدائها باروكة شعر لمدة سنة.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة ياسمين علي، عن قصة إرتداءها باروكة لمدة عام بعد تساقط شعرها بسبب مشاركتها في عدة أعمال فنية، وقالت أن والديها لهما دور كبير في حياتها.

لماذا استعانت شيرين سليمان بباروكة الشعر لمدة سنة ؟

وقالت ياسمين علي، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إنها استعانت بارتداء باروكة لشعرها لمدة سنة بسبب تعرض شعرها للسقوط لدرجة أنه خف كثيرًا، موضحة أن سببه يعود لكثرة مشاركتها في الأعمال الفنية.

أبرز الأشياء التي تحبها ياسمين علي

وتابعت ياسمين علي، أنها تحب محاسبة نفسها طوال الوقت وأنها خريجة إعلام، مشيرة إلى أنها تحب الإخراج جدًا والتمثيل والغناء.

وأوضحت، أن الغناء في دمها وأنها لم تفكر في خوض تجربة عمل برامج على القنوات الفضائية.

ياسمين علي تتحدث عن دور والديها في مشوارها

وعن دور والديها بمشوارها، أضافت: «بابا وماما مؤمنين بموهبتي ودايما معايا في كل حتة، وهم حماية وآمان لي في الوسط اللي احنا فيه، ودايما شايفيني أعرف أتصرف زي ما هم ربوني، وبفرح لما الناس تشوفني على طبيعتي، ودايما بدعي ربنا يبعد عني الغرور وكرهي للناس من كتر الشهرة».

أفضل جوائز ياسمين علي

كما أكدت المطربة ياسمين علي أن الجائزة التي حصلت عليها في رام الله أفضل وأهم الجوائز التي حصلت عليها في مسيرتها، لافتة إلى أنها رغبت في زيارة فلسطين رغم الصعوبات التي كانت تعوق الرحلة، معلقة: «باسبوري متختمش بالختم الإسرائيلي».