نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عزاء أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم الفنان والمخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانه من مسجد الفاروق في منطقة المعادي بالقاهرة، عقب صلاة العصر، وسوف يقام عزاءه يوم الإثنين 2 أكتوبر، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة أحمد سامي العدل



وأعلنت رشا سامي العدل، في منشور لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

وأضافت رشا سامي العدل: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

أحمد سامي العدل

نبذة عن أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل هو ممثل ومخرج، وهو أيضًا نجل الفنان الراحل سامي العدل، وكان يعمل كمساعد مخرج، كما عمل بالتمثيل في عدة أعمال فنية أبرزها: مسلسل «فوق مستوى الشبهات» بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل «حارة اليهود» بطولة منة شلبي والفنان الأردني إياد نصار.

وعمل كمساعد مخرج في مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل «ضد الكسر» بطولة الفنانة نيللي كريم، كما عمل في مسلسل «نسر الصعيد» بطولة الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى تقديمه ألحان أغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، وغنت التتر الفنانة أنغام.

أحمد سامي العدل

ما هي آخر أعمال أحمد سامي العدل؟



وشارك أحمد سامي العدل مؤخرًا في فيلم «أعز الولد»، الذي يعتبر آخر أعماله السينمائية، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين.

فيلم «أعز الولد» بطولة الفنانين: دلال عبد العزيز، شيرين، ميرفت أمين، إنعام سالوسة، ريهام عبد العفور، عمرو يوسف، أروى جودة، أمينة خليل، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، سامي مغاوي، محمد شاهين، محمود الليثي، حاتم صلاح، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح.