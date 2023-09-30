بكلمات مؤثرة.. سيمون تنعي أحمد سامي العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة سيمون، الفنان أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل، والفنانة ماجدة نور الدين، معربة عن حزنها الكبير لفقدانه، داعية لأسرته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أحمد سامي العدل

ونشرت سيمون لسامي العدل وأبنائه مُعلقة عليها:" يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب، عرفته طفلًا ورأيته رجلًا وقلبي ينزف وأنا أرثيه لأودعه في سفره إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجدة نور الدين".



وأضافت سيمون:" خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وخالد سامي العدل وعائلتي آل العدل الكرام، يا حبيبتي يا ماجدة قلبي معاكي".



وكانت رشا سامي العدل، قد أعلنت خبر الوفاة في منشور لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع" فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

أحمد سامي العدل



وأضافت رشا سامي العدل: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

نبذة عن أحمد سامي العدل



أحمد سامي العدل هو نجل الفنانة ماجدة نور الدين، وهو ممثل ومخرج مصري وابن الفنان الراحل سامي العدل، ودخل الفن منذ طفولته حيث شارك في فيلم المهاجر 1994، وعمل مساعد مخرج.

وقام أحمد سامي العدل، بإخراج عدة مسلسلات منها: فوق مستوى الشبهات، الحساب يجمع بطولة الفنانة يسرا، نسر الصعيد بطولة النجم محمد رمضان،و حارة اليهود وآخر أعماله كان فيلم تايتنك بالعربي عام 2016.

سبب وفاة أحمد سامي العدل



وكشفت المنتجة إسراء العدل، عن سبب وفاة أحمد نجل خالها الفنان الراحل سامي العدل، حيث قالت في تصريحات صحفية إن أحمد سامي العدل كان يعاني من تجلطات على الرئة، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يكون أصيب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحةً أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات.