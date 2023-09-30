أسما إبراهيم تودع الصيف بجلسة تصوير جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - ودعت الإعلامية أسما إبراهيم، فصل الصيف بجلسة تصوير جديدة، لها أثناء قضائها لعطلتها الصيفية، وظهرت في الصور بألوان مختلفة ومبهجة للعين مرتدية جامبسوت باللون الذهبي، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

آخر تكريمات أسما ابراهيم:

وفي سياق آخر، تسلمت الاعلامية أسما إبراهيم مؤخرًا جائزة أفضل برنامج فني في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

وحصلت أسما علي الجائزة عن برنامجها " حبر سري " الذي يعرض علي شاشه القاهرة والناس، وقالت أسما خلال استلام الجائزة: “ أنا سعيدة بنجاح حبر سري وبهدي الجائزة لكل العاملين في البرنامج علي رأسهم المخرج ميلاد أبي رعد”.

ئومن ناحية أخرى تواصل أسما إبراهيم حاليا تصوير حلقات الموسم السابع من البرنامج والذي من المقرر أن تستضيف به عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، ويعرض خلال الشهر المقبل علي شاشة القاهرة والناس.