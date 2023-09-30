"سيبك من اللي خلع" من فيلم حمص وحلاوة تتصدر تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت القناة الرسمية لشركة “السبكي”، أغنية فيلم “حمص وحلاوة”، تحت عنوان "سيبك من اللي خلع"، ويقدمها الثنائي المطرب الشعبي محمود الليثي وعصام صاصا، وحصد المهرجان في أقل من 24 على نسبة مشاهدة تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة، فضلًا عن تصدرها المرتبة الأولى في قائمة تريند “يوتيوب”.

مهرجان "سيبك اللي خلع"

مهرجان "أنا الخلاصة سيبك اللي خلع"، غناء عصام صاصا ومحمود الليثي، كلمات مصطفى الجن، وتوزيع كيمو الديب.

كيف تم الترويج للمهرجان ؟



وكان قد روج كلًا من محمود الليثي وعصام صاصا منذ فترة للمهرجان وذلك من خلال نشر مقطع قصير من المهرجان من المهرجان عبر منصة تيك توك ليتصدر تريند التيك توك ويتدواله كل مستخدميه ليصبح ترند رقم 1 قبل طرحه كامل.

كلمات المهرجان



تقول كلمات الأغنية: “سيبك اللي خلع كان فقري ومش وش دلع اتشقيت بالارض اتبلع راح من بعدينا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكره يتمنى يقابلنا سيبوه يعيشلو يومين ياللي انت فاكر إن انت فرقت شوف انت فين وأنا فين دلوقت يابني انت كنت مجرد وقت وعيشت لك كام يوم حلوين اصل اللي مبدأه للقرشين ما يتقلعش من الرجلين آخر الطمع هيوديك فين يابني انت عايش الدور على مين نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي ومن ساعتها أنا مش ناسيكي ولا غيبتي يوم عن بالي ده انا ياما قبلت ما شوفتش يوم في جمالك بنت انتي اللي زيك مهما قولت ملكة ومقامك عالي روح قلبي دي النص اللي يخص انتي اللي ساكنه القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس ده أنا بعشقك أكتر من نفسي يا نن عيني من جوه يا روحي اللمسه منك تشفي جروحي هروح وراكي مطرح متروحي بس انتي حني عليا وحسي مش كل شوية تشغل دماغك عليا انا مستعد اديك عينيه بس انت اسلك معايا مشكلتك إنك دايما فاكر إن مفيش منك يابني انت الغرور هيجنك ده انت حكايتك حكاية”.



ما هي آخر أعمال محمود الليثي؟



وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي أغنية “ الغل مني هاريكو”، التي طرحها بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية “سطلانة”.