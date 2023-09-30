تركي آل الشيخ: شاكيرا مفاجأة موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن تعاقده مع المطربة العالمية شاكيرا لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض المقبل.

تركي آل الشيخ يعلن عن إحياء شاكيرا حفل بموسم الرياض

وأوضح تركي آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على "MBC مصر"، أن شاكيرا ستقدّم أول عروضها في "موسم الرياض"، إضافة إلى حفل يحييه فنان تركيّ شهير سيُكشف عن اسمه قريبًا.

مفاجآت تركي آل الشيخ لموسم الرياض القادم

وأوضح تركي آل الشيخ إلى أنّ هناك أكثر من سفير لموسم الرياض إلى جانب الفنان أحمد عز، كاشفًا عن أنه يجري العمل على جمع 200 مليون دولار بغرض إنتاج أفلام في المستقبل، بما يرفع جودة الإنتاج سعوديًا وعربيًا وعالميًا.

موسم رياض هذا العام

يُذكر أنّ موسم الرياض هذا العام يحمل شعار "Big Time"، إذ أعلن آل الشيخ عن أنّ حفل الافتتاح سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه "نزال حزام موسم الرياض"، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

ظهور أحمد عز وكريستيانو رونالدو في موسم الرياض

من ناحية أخرى، نشر المستشار تركي آل الشيخ، إعلانًا جديدًا لموسم الرياض ليفاجئ الجمهور باجتماع أحمد عز وكريستيانو رونالدو.

وظهر أحمد عز ببدلة سموكي وهو يتجول داخل العالم الافتراضي الذي يبرز أهم فعاليات موسم الرياض، لتقع عينه على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسدد الكرة نحو المرمى، فيما يومئ له عز بإشارة ذات مغزى.