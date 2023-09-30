نداء شرارة تتصدر «التريند» بسبب أغنيتها الجديدة "ومعاك" 

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة الأردنية نداء شرارة، محرك البحث "جوجل" في مصر، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ومعاك"، والتي وصلت نسبة مشاهدتها ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

من هم صناع أغنية “ومعاك”؟

أغنية " ومعاك " وهي من كلمات أحمد العزب، الحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.

كلمات أغنية ومعاك



وتقول كلمات الأغنية: بطير وأنا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني ما بين وياك وبين قبلك في فرق كبير

بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا يا دخلة خير

بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك في فرق كبير

بطير وأنا لسا في مكاني حياتي تلونت تاني يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير

ومعاك دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي وأجمل غالي نورت دنيتي بيك نورت دنيتي بيك

ولولاك ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك.. خليني جمب عينيك

علَّقت قلبي في تأثيرك مبقتش أعوز أنا غيرك

وجنبك أي حاجه جمالها زاد اضعاف

قصادك بنسى أنا الدنيا

معاك ما بشوفش ناس تانيه

جمالك اصلو مش موجود

ولا هيتشاف

ومعاك دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي وأجمل غالي

نورت دنيتي بيك

نورت دنيتي بيك

ولولاك ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك.. خليني جمب عينيك

ما هي آخر أعمال نداء شرارة؟

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة كان طرحها أغنية “جايين نبارلك” عبر قناتها الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات: نداء شرارة، الحان فلوكلور، توزيع رافي، انتاج جان ماري رياشي.

وكانت نداء شرارة، قد طرحت مؤخرًا أغنية، "ست البنات حنة العروس" وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، وأغنية طمنها، والذي حازت على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تأتي إصابة نداء شرارة، تزامنًا مع طرح أغنيتها الجديدة جايين نباركلك، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث عادت نداء إلى جمهورها مرة أخرى بهذه الأغنية.