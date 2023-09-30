بحضور نجوم الفن.. رامي عاشور يرفع شعار كامل العدد في أولى حفلاته الغنائية بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا المطرب رامي عاشور، أمس الجمعة أولى حفلاته في مصر، في ساقية الصاوي، وكان الإقبال كبيرًا من الجمهور ونجوم الفن والرياضة، وقدم عاشور عدد من أغانيه الشهيرة والجديدة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

نجوم الفن في أولى حفلات رامي عاشور في ساقية الصاوي

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل، وكان من بين الحاضرين الفنان هشام عاشور شقيق المطرب رامي عاشور والفنانة نيللي كريم والفنان نور النبوي والفنان محمد الشرنوبي والمطرب مينا عطا، وغيرهم.



وتعد حفلة رامي عاشور في ساقية الصاوي هي أولى حفلاته الغنائية داخل مصر بعد إحياءه عدة حفلات في أمريكا.

سعادة رامي عاشور بحفله الأول في مصر

وأعرب رامي عاشور عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل الأول في مصر وحماسه الكبير لخروج الحفل بشكل أفضل ومبهج للجمهور.

ما هي آخر أعمال المطرب رامي عاشور؟



وطرح المطرب رامى عاشور، مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "توكسيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.

وتقول كلمات الأغنية: "شوفت منك كتير شوفت فصيلتك معروفة مش سالكة شخصية توكسيك، بتشوق كل الناس فبيبقوا ملكك بتحاولى مع مين لا أنا بعدك".

كما طرح الفنان رامى عاشور، مؤخرًا أغنية بعنوان "هضحك برضو" من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

احتراف رامي عاشور عالم الرياضة في لعب الاسكواش

يذكر أن رامي عاشور احترف لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، وحصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش 3 مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامي عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك مع المنتخب الوطني في بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين في 2009، 2017.

في إبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق فى اللعبة.