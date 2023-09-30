بعد وفاته.. أحمد سامي العدل يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند “جوجل”، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاته، حيث توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، ورحل في عز شبابه.

وفاة نجل سامي العدل

ورحل المخرج الشاب أحمد سامي العدل بعدما أصيب بجلطة مفاجئة أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وهو نفس المرض الذي تسبب في وفاة والده الفنان الراحل سامي العدل قبل 8 سنوات، فيما أعلنت الأسرة أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم السبت من مسجد الفاروق بالمعادي جنوب القاهرة.

موعد عزاء أحمد سامي العدل

ومن المقرر إقامة عزاء أحمد سامي يوم الاثنين المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكشف خالد سامي العدل، عن تفاصيل عزاء شقيقه أحمد العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم، في عز شبابه.

وكتب خالد سامي العدل، في منشوره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق”.

رشا سامي العدل تعلن عن خبر وفاة شقيقها

ومن جانبه أعلنت رشا سامي العدل شقيقة أحمد سامي العدل خبر وفاته عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في منشور لها، :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

وأضافت رشا سامي العدل: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.