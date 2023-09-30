بعد تصدره التريند.. تعرف على رحلة أحمد سامي العدل القصيرة في الفن قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد وفاته اليوم السبت 30 سبتمبر، ومن المقرر إقامة عزاءه يوم الاثنين المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

رشا سامي العدل تعلن خبر وفاة شقيقها

وأعلنت رشا سامي العدل شقيقته خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في منشور لها، :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

وأضافت رشا سامي العدل: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

موعد عزاء أحمد سامي العدل

وكشف خالد سامي العدل، عن تفاصيل عزاء شقيقه أحمد العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم، في عز شبابه.

وكتب خالد سامي العدل، في منشوره عبر فيسبوك: “يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق”.

مشوار أحمد سامي العدل الفني

نجل الفنان سامي العدل، هو ممثل ومخرج، امتهن مهنة عائلته الفنية المميزة، وبدأها منذ عام 1994 بمشاركتة وهو في سن صغر في فيلم المهاجر مع عدد كبير من النجوم، منهم يسرا وخالد النبوي ومحمود حميدة، وتحت قيادة المخرج يوسف شاهين.

كما شارك أحمد سامي العدل في عدد آخر من الأعمال الفنية، منها فيلم “فوق مستوى الشبهات” مع الفنانة يسرا عام 2016، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، وشارك أيضا فى مسلسل “حارة اليهود” مع الفنانة منة شلبي وغيرهم.