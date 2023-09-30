"المتحدة" تنعى عائلة العدل في وفاة أحمد سامي العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - تتقدم الشركة المتحدة والعاملين بها بخالص التعازي لعائلة العدل في وفاة فقيدها المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل للأسرة خالص التعازي وللفقيد الرحمة الذي توفي صباح اليوم السبت فيما أعلنت الأسرة أنه سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي جنوب القاهرة.





سبب وفاة الشاب أحمد سامي العدل

رحل المخرج الشاب أحمد سامي العدل بعدما أصيب بجلطة مفاجئة أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وهو نفس المرض الذي تسبب في وفاة والده الفنان الراحل سامي العدل قبل 8 سنوات.

شقيقة أحمد سامي العدل تعلن خبر وفاته

أعلنت رشا سامي العدل شقيقته خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في منشور لها، :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

وأضافت رشا سامي العدل: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

موعد عزاء أحمد سامي العدل

كشف خالد سامي العدل، عن تفاصيل عزاء شقيقه أحمد العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم، في عز شبابه.

وكتب خالد سامي العدل، في منشوره عبر فيسبوك: “يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق”.



أبرز أعمال أحمد سامي العدل



بدأ أحمد سامي العدل مشواره الفني منذ عام 1994 ي فيلم "المهاجر " مع يسرا وخالد النبوي ومحمود حميدة، والمخرج يوسف شاهين، حيث شارك في هذا العمل وهو في عمر صغير.

كما شارك أحمد سامي العدل في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “فوق مستوى الشبهات” مع الفنانة يسرا عام 2016، ومسلسل “حارة اليهود” مع الفنانة منة شلبي.