بعد وفاته بشكل مفاجئ.. أحمد سامي العدل يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المخرج الشاب أحمد سامي العدل مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد أعلن خبر وفاته بشكل مفاجئ.

رحل اليوم عن عالمنا المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل.

وكانت رشا سامي العدل، قد أعلنت خبر الوفاة في منشور لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع" فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

وأضافت رشا سامي العدل: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

سبب وفاة أحمد سامي العدل

وكشفت المنتجة إسراء العدل، عن سبب وفاة أحمد نجل خالها الفنان الراحل سامي العدل، حيث قالت في تصريحات صحفية إن أحمد سامي العدل كان يعاني من تجلطات على الرئة، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يكون أصيب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحةً أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات.

آخر أعمال أحمد سامي العدل



شارك في فيلم «أعز الولد» والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين.

فيلم «أعز الولد» بطولة الفنانين: دلال عبد العزيز، شيرين، ميرفت أمين، إنعام سالوسة، ريهام عبد العفور، عمرو يوسف، أروى جودة، أمينة خليل، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، سامي مغاوي، محمد شاهين، محمود الليثي، حاتم صلاح، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح.

نبذة عن أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل هو ممثل ومخرج نجل الفنان الراحل سامي العدل، وكان يعمل كمساعد مخرج، كما شارك بالتمثيل في عدة أعمال أبرزها: مسلسل «فوق مستوى الشبهات» بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل «حارة اليهود» بطولة منة شلبي والفنان الأردني إياد نصار.

وعمل كمساعد مخرج في مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل «ضد الكسر» بطولة الفنانة نيللي كريم، كما عمل في مسلسل «نسر الصعيد» بطولة الفنان محمد رمضان.

وقدم ألحان أغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، وغنت التتر الفنانة أنغام.