عاجل.. وفاة الفنان محمد فريد بعد معاناة مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان محمد فريد، عن عالمنا منذ قليل وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وكانت ناهد قد أعلنت عن معاناة والدها مع المرض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وكشفت ناهد محمد فريد، في تصريحات صحفية عن إن والدي تعرض لنقص في الهيموجلوبين ما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، ما استعدى دخوله الرعاية المركزة حتى نطمئن عليه.

وأوضحت: مازال والدي في الرعاية المركزة، وننتظر نتيجة التحاليل والفحوصات، حتى يقر الأطباء موعد خروجه ومن الممكن أن يخرج من المستشفى اليوم أو غداَ السبت.

وأضافت: أتلقى دعم كامل من نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم، والفنان أحمد سلامة، فهم يتواصلوا معي طوال الوقت حتى يطمئنوا على والدي وحالته الصحية.. دعواتكم.



نبذة عن محمد فريد

محمد فريد هو فنان مصري ولد في 20 ابريل 1940، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري ، فيلم الشيطانة التي أحبتني.



أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.

آخر أعمال محمد فريد

يذكر أن آخر أعمال محمد فريد، مسلسل بركة، الذي عرض في موسم رمضان 2019، بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد حلاوة، ومحمد أبوداود، ومصطفى درويش، وهنادي مهنا، وغيرهم من الفانين.