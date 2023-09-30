لهذا السبب.. يوسف منصور يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان يوسف منصور، ضيفًا على برنامج "بالخط العريض " مع الاعلامية إيمان أبوطالب المذاع على شاشة الحياة الفضائية، وتحدث عن أهمية الكونغو فو وتعرفه للتنمر وسر حفاظه على صحته، نستعرض أبرز تصريحاته في السياق التالي.



يوسف منصور يكشف مفهوم الكونغو فو

أكد الفنان القدير يوسف منصور، أن مفهوم الكونغو فو في مصر، مشوه ويحتاج إلى تصحيح، مشيرا إلى أن الكونغو فو يعتمد على التحكم في الشهوات والغرائز.



كيف تعرض يوسف منصور للتنمر ؟

وتابع:" كنت أتعرض للتنمر من زملائي في المرحلة الابتدائية بسبب نحافتي، مؤكدا حدوث مشكلة في ولادته، وحاول الطبيب إنقاذ الأم، وتخيلوا أنني توفيت أثناء الولادة، فألقوني في القمامة، ثم أرادوا أن يعرفوا سبب وفاتي فأخرجوني من القمامة وفوجئوا أنني حي، وهذا الأمر سبب لي مشكلة جسمانية كبيرة ونحافة شديدة، لدرجة أن أول عضلة ظهرت في جسمي كان عمري 14 عاما وقتها".

وأضاف يوسف منصور: "التنمر والإهانة من زملائي بسبب ضعف جسمي دفعني لتعلم الكونغوفو موضحا أن اللعبة تعتمد على القوة الكامنة بالشخص".



يوسف منصور يكشف عن نظامه الغذائي

كما كشف الفنان يوسف منصور عن نظامه الغذائي الذي ساعده في الحفاظ على صحته، والظهور بهذا المظهر الذي يبدو أقل من عمره الفعلي.

وأكد يوسف منصور خلال حواره، أن سر حفاظه على صحته هو طريقة الأكل، واتباع الأنظمة الغذائية، قائلًا: "في ناس متعرفش الأكل بيدمر الجسم أد إيه".

وأكد يوسف منصور أنه يعتمد في طعامه على الأسماك والخضروات، ويبتعد تمامًا عن تناول اللحوم والألبان والجبن لأنها تدمر الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يأكل اللحوم الحمراء، بل يعتمد في نظامه على أكل الخضروات والأسماك، والخبز بكميات محدودة.



يوسف منصور يحذر من تناول المشروبات الغازية

كما حذر الفنان يوسف منصور من تناول المشروبات الغازية، إذ تدمر الجسم، مؤكدًا أنه يبتعد تمامًا عن تناول المياه الغازية لأنها تحتوى على "مياه نار" وسم فئران "زرنيخ" حسب حديثه، فضلًا عن 14 ملعقة سكر في الكوب الواحد.

وأضاف: "زمان كان الناس بيقدموا للي بيزورهم في البيت عرقسوس وبرتقال وكركديه وليمون، دلوقتي إحنا قلبناها لمياه غازية، والمياه الغازية فيها مية نار، وسم فئران اللي هو الزرنيخ، عشان الإدمان، تلاقي الناس دلوقتي تقولك مقدرش أكل غير بيها، بالإضافة للصبغة، ومواد بترولية، و14 معلقة في الزجاجة الواحدة".

