أنشطة متنوعة في ذكرى المولد النبوي وختام الأنشطة الصيفية بثقافة بني سويف

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر سبتمبر الحالي.

احتفالية المولد النبوي الشريف في بيت ثقافة الفشن

وشهد بيت ثقافة الفشن احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمنت محاضرة تحدث خلالها أحمد ماهر عن ذكرى مولد النبي الكريم الذي جاء رحمة للعالمين، مؤكدا على ضرورة الاقتداء بالرسول في القول والفعل، تلى ذلك تقديم تواشيح دينية ولقاء شعري بحضور الشاعرين أحمد هيكل، وزياد صلاح.

أمسية شعرية بثقافة بني سويف

وفي السياق نظمت مكتبة سمسطا أمسية أدبية بمشاركة الشعراء محروس محمد، خالد العطار، محمد أحمد، أحمد عويس.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسه الناقد أحمد خليفة، أقيمت أمسية شعرية للشاعرين صفاء صلاح، ومحمد شلقامي لمناقشة أعمال أشعار الراحل بيرم التونسي، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل بقصر ثقافة بني سويف، هذا إلى جانب أمسية شعرية شهدها نادي أدب قصر ثقافة ببا.

العرض المسرحي "سر السعادة للأطفال"

وفي ختام المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" قدمت مكتبة أبو صير الملق العرض المسرحي "سر السعادة للأطفال"، نتاج ورشة التمثيل المسرحية، وإشراف ياسين عبد العال،كما أقيمت محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية" تحدثت خلالها إيناس أحمد عن الآثار السلبية للزيادة السكانية على التنمية الاقتصادية، ودور الدولة في الحد من تلك الزيادة بهدف إعداد جيل قادر على العطاء، وله الحق في الحصول على القدر المناسب من التعليم والصحة.