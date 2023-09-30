حزن وكسرة.. عائلة العدل تشيع جثمان فقيدها أحمد سامي العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - شيع منذ قليل جثمان الراحل أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم حسب ما أعلنت شقيقته رشا سامي العدل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت ملامح الحزن والكسرة على عائلة العدل أثناء تشييع جثمان فقيدهم إلى مثواه الأخير، كما شهدت الجنازة انهيار والدته الكاتبة ماجدة نور الدين وحضور الفنانة هنادي مهنا وكلًا من مدحت العدل وجمال العدل وماندو العدل.



وفاة أحمد سامي العدل

وكان توفي صباح اليوم أحمد سامي العدل بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وكانت أعلنت شقيقته رشا سامي العدل عن وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

موعد عزاء أحمد سامي العدل

وكشفت إسراء وهي ابنة عمة الراحل أحمد سامي العدل، تفاصيل وموعد الجنازة والعزاء، وكتبت إسراء في منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور قالت فيه: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون.. توفى إلى رحمة الله إبن خالي وحبيبي أحمد سامي العدل.

وتابعت إسراء في منشورها عن موعد تشيع جثمان الراحل: تقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الفاروق بالمعادي.

وأوضحت: ويقام العزاء يوم الإثنين 2 أكتوبر، في مسجد الشرطة- الشيخ زايد.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

سبب وفاة أحمد سامي العدل

وصرح السيناريست مدحت العدل عن سبب وفاة ابن شقيقه أحمد سامي العدل، وقال مدحت العدل، في تصريحات صحفية، إن الراحل توفي بشكل مفاجئ، بعدما عانى من أزمة قلبية، بعد جلطة مفاجئة في الشريان الأورطي، ولم يمهل القدر الأطباء لمساعدته.

وقالت رشا العدل، في تصريحات صحفية: إن شقيقها أحمد شعر بالتعب بشكل مفاجئ.

وأضافت: "تعب مرة واحدة، وعاني من مشكلة في القلب، وكان محتاج يتعمله صمام في القلب، وملحقناش نوديه أي مستشفى، ولكن أمر الله نفذ".