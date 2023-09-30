ورش فنية وإنشاد ديني في احتفالات ثقافة الجيزة بالمولد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الجيزة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفالات المولد النبوى الشريف

وفي هذا السياق شهدت مكتبة إمبابة احتفالية بالتعاون مع مركز الشباب، بدأت فعالياتها بندوة بعنوان "السيرة النبوية دروس وأخلاقيات" تحدث خلالها الشيخ محمود شحاتة الباحث بدار الإفتاء المصرية، عن السيرة النبوية المحمدية موضحا أنها تشمل السرد والوصف لحياة الرسول الكريم وتفاصيل حياته الشخصية والتاريخية، وتعتبر من أهم المصادر التي توثق حياة النبي والرسالة التي نقلها للإنسانية.

من جانبه استعرض د.غلام مصطفى مشتاق نائب رئيس الرابطة المحمدية بباكستان والباحث بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بعض الأحداث والقصص من حياة النبي قبل النبوة، وفي مرحلة البعثة، ونقله لرسالة الإسلام، ثم الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية.

مضيفا أن السيرة النبوية تعتبر مصدرًا هامًا لفهم الإسلام وتعاليمه، وتوفر تفاصيل قيمة حول السيرة الشخصية للنبي وسماحته وقيمه الإنسانية.

ورشة فنون تشكيلية

كما تخلل الاحتفال الذي أقيم ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، ورشة فنون تشكيلية لتصميم لوحات تعبر عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، تدريب، د. دينا مغيث وولاء محمود من إدارة التمكين الثقافي بفرع الجيزة، تلاها فقرة إنشاد ديني قدمتها فرقة الرحاب، ليختتم الحفل بعرض فني للتنورة التراثية وسط تفاعل الحضور.