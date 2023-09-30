نجوم الفن ينعون أحمد سامي العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى نجوم الفن، المخرج الشاب أحمد سامي العدل وذلك بعد أعلن خبر وفاتها بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

رحل اليوم عن عالمنا المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجده نور الدين.

محمد فؤاد يقدم واجب العزاء لفقيد الشباب المخرج أحمد سامي العدل

وعبر محمد فؤاد عن حزنه الشديد على فراقه وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام

"إنّا لله وإنا اليهِ رَاجعُون

رحمه الله عليك ياأحمد ياغالي ياابن الغالي..

خالص العزاء لعائله "العدل"

في وفاة المغفور له بإذن اللّه/أحمد سامي العدل

نجل الأخ والصديق الغالي المرحوم/سامي العدل

رحمه اللّه واسكنه فسيح جناته".

محمد فؤاد

سيمون تنعي أحمد سامي العدل

نعت الفنانة سيمون، الفنان أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل، والفنانة ماجدة نور الدين، معربة عن حزنها الكبير لفقدانه، داعية لأسرته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشرت سيمون لسامي العدل وأبنائه مُعلقة عليها:" يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب، عرفته طفلًا ورأيته رجلًا وقلبي ينزف وأنا أرثيه لأودعه في سفره إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجدة نور الدين".

وأضافت سيمون:" خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وخالد سامي العدل وعائلتي آل العدل الكرام، يا حبيبتي يا ماجدة قلبي معاكي".

سيمون

رانيا محمود ياسين تواسي أهل أحمد سامي العدل

وأيضًا قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين واجب العزاء في فقيد الشباب المخرج أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

رانيا محمود ياسين

وكتبت رانيا محمود ياسين من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: خالص عزائي لعائله العدل في وفاة المغفور له المخرج الشاب أحمد سامي العدل ابن الراحل الفنان سامي العدل والكاتبة ماجده نور الدين، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلب امه ويربط علي قلبها ويصبر جميع عائلته إنا لله وإنا إليه راجعون.

