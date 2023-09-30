الفريدو.. عندما تُوقع كتابات مصطفى محمود بتوقيع عمرو ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - عندما يقرر كاتب وسيناريست تحويل رواية إلى فيلم نعتبرها مجازفة خطيرة خاصة عندما يكون ليس الكاتب الأصلي للرواية.





وينتظر المشاهدين والنقاد هذا العمل الفني بمنتهى الحماس والترصد، فهل سينجح السيناريست في تحويل رواية لعمل فني على نفس مستوى العمل الأدبي ؟



عمرو محمود ياسين يبدع في ألفريدو:

وهذا ما فعله عمرو ياسين مؤخرًا من تحويل رواية ٥٥ مشكلة حب، للكاتب الكبير مصطفى محمود، إلى عمل درامي والذي بدأه بقصة الفريدو.



ردود الأفعال على مسلسل ألفريدو:

بعد عرض اول حلقة من مسلسل الفريدو اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الاعجاب بالمسلسل واداء ابطاله وانهالت الاشاداتعلى قدرة عمرو ياسين على تحويل عمل أدبي بهذه الأهمية إلى عمل درامي بجودة لا تقل عن الرواية.





فمسلسل الفريدو يشبه سيمفونية انسانية لابن الأخ الذي يضحي بمستقبله وحلمه من أجل البقاء بجانب عمته التي أصيبت بمرضالزهايمر.



مباراة تمثيلية بين الهام شاهين وأحمد فهمي:

فنرى الثنائي الهام شاهين وأحمد فهمي يبدعون في الشخصيات التي يقدمونها "سوسو وفريد"، ومن المؤكد ان الهام شاهين هي أفضلمن يبدع بالدراما لكن بـ "ألفريدو" استطاعت ان تلمس قلوب المشاهدين وتبكينا وتجعلنا نتأثر ونفكر ماذا يشعر مريض الزهايمر؟





ونرى في أحمد فهمي مثال الابن أو القريب الذي نتمناه حينما يمضي بنا العمر ونصبح لا نستطيع العيش لحالنا.





ومن المؤكد أيضًا أن دور دكتور فريد سيكون من الأدوار الأكثر لمعانًا في مشوار أحمد فهمي.



عمرو محمود ياسين يحطم قيود الدراما:

اما عن الكاتب عمرو محمود ياسين فدائمًا ما يفاجئنا بأعمال مبهرة يتابعها الملايين ويتعلق بها وتخلد مثلما نشاهد حتى الآن نصيبيوقسمتك بجميع أجزائه.





ويذكر لعمرو ياسين إنه أول من فتح الباب لدراما الحلقات القليلة أو "دراما الحواديت" فقبل نصيبي وقسمتك لم نرى مسلسلًا اقل من ٣٠حلقة وبعدها فتح عمرو ياسين الباب للمؤلفين بالعمل على مسلسلات درامية من ٥ حلقات و١٠ و١٥ وحطم قيود الـ٣٠ حلقة.

تفاصيل مسلسل ألفريدو:

مسلسل ألفريدو يدور في اطار اجتماعي وهو من بطولة الهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، ايمان السيد، عابد عناني سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين واخراج عصام نصار.