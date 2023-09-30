بعد تجاوزه الحزن والألم في أغنية "ماحبتنيش".. تفاصيل ألبوم مسلم الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -



يعيش المطرب مُسلم حالة من النشاط الفني في تلك الفترة، وكشف تفاصيل ألبومه الجديد 2023، وطريقة طرحه خلال الفترة المقبلة، وتسويقه للجمهور.



وشوق مُسلم جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:" كنتوا عايزين اغنية جديدة صح ؟.. طيب اديني هنزلكم ألبوم فيه ١٥ اغنية".



ألبوم مُسلم يضم 15 أغنية، حسبما صرح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ويبدو عليه أنه تنتمي أغنيه لنوعية كما وعد محبيه، وهم:"واحد زيك، بقينا اتنين، زحمة المشاوير، عم الحزين، من عيني ( الجزء الأول )، البقاء لله، من غير مناسبة، ماتتحبيش، ربنا موجود، واحشاك، من عيني ( الجزء التاني )، ساعة شيطان، اسمعني، كفاية علام، بكدب".



مسلم يتجاوز الحزن والألم في أغنيته "ماحبتنيش"

يذكر أن آخر أعمال مُسلم أغنية "ماحبتنيش" والتي طرحها في يوليو الماضي، عبر قناته الرسمية موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، ولأقت نجاحًا كبيرًا فور عرضها، وهي الأغنية السادسة، من ألبومه الأخير،وتعد تجربة فنية جديدة، يتناول فيها فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم والحزن، بأن يقرر أن يعيش في الواقع، ويتأكد أن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الآخر لم يكن صادقًا في حبه، وكانت الأغنية من كلمات، وألحان مُسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر.