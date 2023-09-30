بوسي: اتشرف بالغناء في احتفالات انتصارات حرب أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة بوسي عن سعادتها وفخرها بغنائها في احتفالات انتصارات أكتوبر يوم 2 أكتوبر في متحف الحضارات المصرية.



بوسي: تروج لحفلها بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر

حيث روجت الفنانة بوسي لحفلها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "اتشرف بالغناء في حفل احتفالات مرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر المجيد يوم 2 أكتوبر أمام متحف الحضارات تحيا مصر".



أخر أعمال بوسي

طرحت الفنانة بوسي مؤخرًا أغنية مش شايفينهم، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس حسن الشافعي.



كلمات أغنية مش شايفينهم

حاضرة دماغي صاحبي حاضرة والسكة سالكة خضرا، بكبس ورجلي حاطة يسطا مبقفش في المحطة راسي عالية فوق وواصلة، أنا مش شايفكم أصلًا".



"أنا مش شايف غير اللي في راسي الدنيا تشد وفيا ترازي، أنا كل ما اشوط يقولولي باصي، لا لا لا، أنا رجلي تدب زي ما تحب، دول ناس عايشين وفي كام تريب مفهمش أبطال طب مين يسد عشان احنا كده كده"

"مش شايفنهم لو مهما يقولو مش سامعنهم احنا كده وهنفضل كده مزعلنهم مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم احنا كده وهنفضل كده مغلبنهم يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا انا مش شايفهم"