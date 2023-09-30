نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحلقة 39.. مسلسل طائر الرفراف يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم مسلسل طائر الرفراف الحلقة ال 39 مترجمة للعربية تريند محرك البحث جوجل، وذلك بسبب بحث جمهور ومحبي الدراما التركية وخاصة مسلسل طائر الرفراف لما به من أحداث مثيرة وشيقة.



أحداث الحلقة ال 39 طائر الرفراف

تضمنت أحداث مسلسل طائر الرفراف الحلقه 39 أمورا متوترة حيث لم يستطيع فريد أن يتحمل حديث كايا بعدما أخبره أن سيران ذهبت إليه وكشفت له عن ذراع زوجها المريض وعن الحوار الذي دار بينهما، هذا ما أثار غضب فريد بشدة، وقام بضرب كايا.

ووقت وصول الجد هاليس آغا قام بضرب فريد على وجهه، حيث قرر فريد الخروج من القصر بعدما حدث، دون تدخل أحد من أفراد العائلة، غادر فريد القصر وذهب هو وزوجته سيران إلى منزل كاظم، يعاقب هاليس آغا حفيده فريد على فعله بسبب مغادرة القصر، كما أنه يعاقب كايا بسبب ما قاله لفريد، ويطلب منه أن يذهب له ويعتذر منه.

مواعيد عرض طائر الرفراف الجزء الثاني

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف الجزء الثاني على قناة Star TV، كل يوم جمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

تردد قناة star tv

وأما عن تردد قناة star tv، على القمر الصناعي نايل سات

- التردد 10922

- معامل الترميز 27500

- الاستقطاب عمودي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6



أحداث مسلسل طائر الرفراف

وتدور أحداث مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني بعد زواج فريد وسيران، حيث واجه الاثنان الكثير من العقبات من أجل زواجهم، وتلك كانت بداية الموسم الثاني بزواج الإثنين، حيث شهدت الخلقة الأولى نسبة مشاهدة مرتفعة في تركيا والدول العربية.

ما هي القصة الحقيقية لمسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني ؟



تدور رواية مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني حول فريد وسيران اللذان يتزوجان بعضهم رغما عنهم. فريد شاب عاد من أمريكا ليدخل عالم رجال الأعمال ويجبره جده على الجواز من فتاة حسنة السمعة. أما سيران فهي فتاة البلدة التي يجبرها والدها على كل شيء في الحياة. يتقدم فريد للزواج بشقيقتها لكنه يعرض الزواج عليها بدلا منها. وتبدأ المشاحنات والأحداث بعد زواج فريد وسيران.

أبطال مسلسل طائر الرفراف

يشارك في بطولة مسلسل طائر الرفراف الممثل التركي ميرت رمضان ديمير، وعفراء ساراتش أوغلي، إمري التوغ، جانسو باكير، غولسين سانتير أوغلو، اوزنور سيرتشيلار، بيريل بوزام، بوتشه بيوس كهرمان، شيتين تيكندور، هوليا ديار، دوغوكان بولات، يجيت تونكاي.