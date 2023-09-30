نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور لـ 'الفجر الفني': "أغنية السهر للسهيرة من أقرب الأغاني لقلبي من أول ما قرأت كلماتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت أغنية "السهر للسهيرة" للنجم محمد نور نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنشآت الموسيقية، وحازت الأغنية على ردود أفعال إيجابية كبيرة من الجمهور، وذلك لما تتناوله الأغنية من كلمات وألحان جعلت منها جانب مرح وشيقة محبب المستمعين.

ومن أجل ذلك كان للفجر الفني حوار خاص مع النجم محمد نور

حدثنا عن الكواليس أثناء التحضير للفيديو كليب؟

هذه الأغنية من أقرب الأغاني لقلبي لأن أنا لدى عادة وهي أن الأغنية علاقتي تنقطع بها بمجرد نزولها، لكن هذه الأغنية دائما مع سواء في العربية أو أدخل مكان ما وأسمعها والحمد لله أنها تحقق صدي جيد.

أما عن كواليسها في من كلمات مصطفى حدوته وأيضًا كرو الأغنية بالكامل فريق مميز وأن تركت لهم نفسي في التحضيرات للأغنية وكنت مبسوط معهم كثيرًا.

محمد نور

ما هى الأسس التي كنت تعمل عليها أثناء التحضيرات للأغنية؟

أكثر شئ كنت أعمل عليه هو تقديم حاجة مختلفة لأن قدمتي رومانسي من قبل وأيضا درامي، فكنت أتمني تقديم شئ مختلف هذه المرة، شئ فيه جانب من المرح المحبب وهذا ما كنت حريص عليه في هذه الأغنية.

ما هو أكثر شئ يجذبك أولا في الأغنية التي تقدمها الكلمات أو اللحن؟

ليس لدي شئ معين الأغنية اول ما أسمعها تعجبني أو لا، فـ أنا عمرى ما قدمت أغنية لمجرد أنني سمعتها كثيرًا، لكن عندما اسمع أول كوبليه من الأغنية ويعجبني أخذها.

السوشيال ميديا شئ أساس في حياتنا.. هل نجاح الأغنية يعتمد الآن على نسبة المشاهدات؟

ليس نسبة المشاهدات لكن هناك أغنية يكون لديها حظ وتسمع مع الناس سريعًا وأغنية لا، مثلا أغنية تسمع مع الناس لمجرد رقصة أو فكرة، مثلا أنا لدي أغنية اسمها "شوفتوا القمر" تم طرحها منذ عام لكن من خمس أشهر أصبحت تريند على جميع مواقع السوشيال ميديا.

لماذا هناك بعض الأغاني تكون جيدة من ناحية الكلمات واللحن لكن لا تعجب الناس؟

لأن السوق الآن أصبح مختلف وليس لديه مقايس معينة، ولا يمكنك توقع النجاح من عدمه، هناك أغنية تكون متوقع عدم نجاحها ويحدث العكس،

هل اتجاه بعض المطربين لتلحين أعمالهم الغنائية بسبب عدم وجود ملحنين قادرين على. تلحين أغنياتهم أو حبهم في عمل كل شئ خاص لأعمالهم؟

ليس بهذه الطريقة أو الفكرة هناك مطربين وملحنين شاطرين يحبون أن يفعلوا ذلك أنا أحب أن أعمل هذا، تامر عاشور، رامي جمال، ورامي صبري أيضًا، عندما نعود لأصل الحكاية نجد أنهم جميعًا في الأساس كانوا ملحنيين وقاموا بتلحين أغاني لنجوم وعندما اكتشفوا موهبتهم في الغناء اتجهوا لها.

محمد نور

كيف تري ظاهرة سرقة الألحان ؟

الحقيقة أذا عندنا لأصل الموسيقي فكل ما لدينا هما سبع ألحان، غصب عنك سوف تجد أذنك تروح لواحده منهم، وأو عندك التلحين تجد نفسك عملت لحن مشابه، فـ أنا أري أنها شئ طبيعي وغير مقصود.

هل من الممكن أن نري محمد نور يقدم ديو غنائي مع أحد مطربي المهرجانات؟ وكيف تري فكرة الهجوم عليهم مؤخرًا ؟

بالطبع، وأنا أحب عمر كمال جدًا وهو صديقي، ويعمل على تطوير نفسه وتقديمها بشكل جيد كل مرة، أما فكرة الهجوم فـ أنا أري أنهم يتعاملوا بطبيعتهم وعفويتهم، لكن المشكلة هي في التصوير والأنتشار، جميعنا نمزح مع بعضنا البعض لكن عند انتشار الأمر هنا تحدث المشاكل.

ما هي معايير المطرب الناجح من وجه نظرك؟

المقياس الشائع هو قدم عمل وشوف تفاعل الجمهور معه، الأمر لا يعتمد على مشاهدات أو غيره، الأمر يعتمد في الأول والآخر على الجمهور.

محمد نور

كيف تري الهجوم على بعض المطربين الذين قدموا حفلات في السعودية؟

حفلات السعودية من أهم الحفلات وأجملها، هم يتقدمون بشكل جيد بداية من مهندس الصوت إلى المايسترو هاني فرحات، وهو من أهم المايسترو المتواجدين على الساحة الغنائية والعربية، ويقدموا الفنان بشكل جيد وطريقة تليق بفنه وموهبته فـ أنا أري أنها شئ جيد جدًا.

نصيحتك للنجوم الشباب كيف يكونوا محمد نور في خمس خطوات؟

ليس نصيحة بالمعني الحرفي، لكن نهاية التعب نجاح اشتغلوا على انفسكم مهما كان الشئ الذي تقدمه، طور من نفسك دائما سوف تحقق النجاح الذي تستحقه.