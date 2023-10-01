نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " وش في وش" يقترب من إيرادات ٢٨ مليون جنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم “وش في وش” لمحمد ممدوح وأمينة خليل، أمس إيرادات بلغت 464 ألفا و204 جنيهات، في دور العرض السينمائية ليحقق الفيلم إجماليا منذ طرحه 27 مليونًا و932 ألفًا و493 جنيهًا.

قصة العمل

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.

أبطال العمل

والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: "محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي"، وإخراج وليد الحلفاوي.

ينتظر محمد ممدوح حاليًا عرض فيلم "شقو" الذى يشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، جميل برسوم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن مشوق.

شماريخ

والجدير بالذكر أن أمينة خليل تنتظر حاليًا عرض فيلم "شماريخ" الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، هدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.

أشاد أغلب الجمهور الذي شاهد فيلم “وش في وش” التي تعبر عن واقع الكثير من الأسر والعلاقات، ولم تقف الاشادات فقط عند الجمهور، بل حرص بعض النجوم وصناع الفن على إبداء رأيهم فى الفيلم.