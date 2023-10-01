نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم العدل يعلن موعد عزاء أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه المخرج كريم العدل بالشكر لكل من واساه في وفاة أحمد سامي العدل معلنا عن موعد العزاء أمس من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

منشور كريم العدل

كتب كريم العدل:'شكرا لكل من واسانا في فقيدنا الغالي احمد سامي العدل.. واسف لو مش قادر ارد على كل المكالمات أو الرسايل".

تابع:' يقام العزاء يوم الاثنين بإذن الله بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزق".

تصدره للترند

تصدر اسم الراحل أحمد سامي العدل تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زادات عمليات بحث محبي والده الراحل سامي العدل عن سبب وفاة نجله في عمر صغير، حيث تسود حالة من الحزن الشديد الوسط بعد رحيله، إلى جانب تفاصيل العزاء.

مرض أحمد سامي العدل

وعانى أحمد سامي العدل الذي رحل عن عالمنا اليوم، من مشاكل صحية بالرئة تتلخص في تجلطات رئوية، والتي نتج عنها حدوث أزمة قلبية شديدة له وبشكل مفاجئ لم يستطع الأطباء إسعافه وإنقاذه منها لتودي بحياته.

ومن جانبه، كشف خالد شقيق الراحل أحمد سامي العدل تفاصيل العزاء لشقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم والذي سيكون عقب الانتهاء من صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وتحديدا قاعة الرزق، وذلك من خلال منشور له على حسابه عبر "فيس بوك".

ومن جانبه أوضح عم الراحل أحمد سامي العدل المنتج محمد العدل أنه تم تشييع الجثمان من من مسجد الفاروق في منطقة المعادي بالقاهرة، عقب صلاة العصر، ومن ثم التوجه إلى الشيخ زايد لإقامة العزاء.

وفاة أحمد سامي العدل

ورحل أحمد سامي العدل عن عالمنا صباح اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر من عام 2023، وهو نجل الفنان الكبير الراحل سامي العدل، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح.

ونعت رشا سامي العدل شقيقها أحمد سامي العدل في رسالة حزينة عبر "فيس بوك" قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له".