نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي: أبويا كان بيشتغل 3 ورديات مبنشوفوش.. وبقيت بسند ابني عشان يقف معايا في المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمود البزاوي: الأب اللي بيقول أنا عارف كل حاجة جاهل.. وهكذا أتعامل مع ابني

كشف الفنان محمود البزاوي أسلوب تعامله مع أولادي، إذ اشار إلى أنه لا ينتقدهم ولكن يُقدم لهم النصائح بشكل غير مباشر، من خلال موقف ما مروا به، مؤكدًا أن الأب الذي يدعي لأولاده بأنه يعلم كل شيء في الحياة، هو في الأساس أب جاهل لا يعلم شيء.

وتحدث البزاوي عن طرق تربيته لأولاده، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث قال: أنا اكتشفت حكاية إنك تكون عارف كل حاجة في الدنيا، أنك مش فاهم حاجة خالص، عمري مبنتقد أولادي ولا اقطمهم، لما بكون خايف على اكرم ابني فبيقولي يا بابا ليه بتعمل كده؟، بقوله في حق صغير بيني وبينك فاسمح لي بالحق ده، أني أسأل عليك وأشوفك هتتاخر ولا لأ وهكذا.

حكايات البزاوي مع نجله

كما روى البزاوي موقفًا له مع نجله، حاول من خلاله أن يقدم له نصيحة بشكل غير مباشر، فرغم أن نجله في الهذا الوقت كان صغيرًا،إلا أنه أراد أن يعطيه حكمة من موقف مروا به، موضحًا: كنت لسة بتعلم السواقة، ومعايا ابني جمبي، وأنا في فيصل في ميكروباص جاي غلط فدخل في العربية، أكرم ابني أتخض، لأن نزل من العربية 4 رجال شكلهم كبير ويخض، وكانوا نازلين على خناقة، محبتش اتخانق قدام ابني، نزلت لهم لميت الموقف وهزرنا سوا.

وتابع البزاوي: أكرم كان بيعيط، قلت له كان ممكن أنزل وأتخانق وأعمل فيها شجاع وأترن علقة، لكن حميت نفسي من العقلة عشانك، دايمًا بدي له نصائح من خلال الفعل، لو انضربت قدامه كان هيتكسر، بس وضحت لي أن اللي حصل دا لا يمنع أن أبوك ممكن يتضرب عادي.

واضاف البزاوي: من وابني لسة بيمشي كنت بتكلم معاه في حياتي الشخصية، باخده من ايده وامشيه تاتا تاتا، لأن في المستقبل هو اللي همسكني ويسندني، لو مكنتش امين عليه هنا، مش هيكون أمين عليّ هناك، لكن لو قُلت له أنا أبوك وعارف كل حاجة، بقيت أب جاهل.

وأخيرًا تحدث البزاوي عن والده: أبويا كان راجل طيب جدًا ونفسه يشوف عياله أحسن حاجة، كان عامل في شركة غزل ونسيج وأُمِي، لكن أتعلم في مدارس الشعب، اللي عملها عبد الناصر وقتها، وأمي ست فلاحة عادية، أبويا بيشتغل 3 ورديات في اليوم، مكناش بنشوفه لكن بنلتقي في الفطار أو الغدا، كان بيتنا دافي وفي ألفة بينا، ممكن أكون خدت منه طيبته في التصرف والسلوك، المسألة نسبية وأنت بتحكم أمورك حسب بيئتك وثقافتك ووعيك.



